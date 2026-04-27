新車237万円！ ホンダ「小さな高級車」の“豪華さ”に反響！日本の道路環境にピッタリな扱いやすさと、想像以上に広々とした室内空間を備えることで、長年にわたりコンパクトカー市場を牽引し続けているホンダ「フィット」。現行モデルではユーザーのライフスタイルに合わせた複数のバリエーションが用意されていますが、そのなかでもひときわ異彩を放ち、目の肥えたドライバーたちからも熱烈な支持を集めている最上級グレード