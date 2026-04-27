◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）３歳ダート３冠初戦の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場の１８００メートルで行われる。ダートで無傷２連勝のロックターミガン（牡、栗東・石坂厩舎）は、前哨戦の京浜盃で３馬身差の圧勝。ここを目標に順調で、１冠目を勝ち取る態勢は整いつつある。勢いは止まらない。ロックターミガンは、２走前のポインセチアＳか