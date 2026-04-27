◆第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日２０時５分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル）

３歳ダート３冠初戦の第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１は２９日、大井競馬場の１８００メートルで行われる。ダートで無傷２連勝のロックターミガン（牡、栗東・石坂厩舎）は、前哨戦の京浜盃で３馬身差の圧勝。ここを目標に順調で、１冠目を勝ち取る態勢は整いつつある。

勢いは止まらない。ロックターミガンは、２走前のポインセチアＳから砂路線にスイッチ。のちにＵＡＥダービーを勝ったワンダーディーンを半馬身抑えて勝利すると、続く京浜盃で重賞初勝利を飾った。危なげないレースぶりで、大井の砂への高い適性を示した。

２２日には、栗東・ＣＷコースで７ハロン９７秒０―１１秒５をマーク。石坂調教師は「仕上がっていますし、動き、息遣いともに良かったです」と好感触。折り合いもつき、距離が延びても問題ない。「前走も強い勝ち方でしたし、イメージ通り。ここからさらに東京ダービーへ、という思いで臨みます」。万全の仕上がりで、３歳ダート界の頂点へ。