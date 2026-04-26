「オールガールズクラシック・Ｇ１」（２６日、松戸）佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が山原さくら（山口）の仕掛けに乗って１周カマシ先行。太田りゆ（埼玉）に追走されるが、差し込ませることなく振り切って１着。オールガールズクラシックは第１回、第３回に続き３回目の優勝を果たした。２着は佐藤マークの太田、３着には児玉碧衣（福岡）が入った。ガールズケイリンの歴史を作り続ける佐藤がＧ１・６連続優