「オールガールズクラシック・Ｇ１」（２６日、松戸）

佐藤水菜（２７）＝神奈川・１１４期・Ｌ１＝が山原さくら（山口）の仕掛けに乗って１周カマシ先行。太田りゆ（埼玉）に追走されるが、差し込ませることなく振り切って１着。オールガールズクラシックは第１回、第３回に続き３回目の優勝を果たした。２着は佐藤マークの太田、３着には児玉碧衣（福岡）が入った。

ガールズケイリンの歴史を作り続ける佐藤がＧ１・６連続優勝の大記録を成し遂げた。

今開催は直前の香港Ｗ杯に参加。海外遠征帰りで鼻水が止まらない苦しい状況での参加だったが、レースに入れば桁違いの脚力を発揮した。初日、２日目の１着上がりタイムは圧巻の９秒５。ライバルとのタイムの差は歴然だった。

決勝は先行も視野に入れた作戦だった。「３３バンクは打鐘が誘導退避。打鐘から５００メートル踏むつもりだった」。打鐘から児玉と山原で踏み合う展開。佐藤は遅れることなく最終ホームめがけて仕掛けると、後ろをぴったり追走した太田に影も踏ませず逃げ切った。

「感覚で走った。いいレースができたと思う。最後も余力を残して最後の直線に入った。１着が取れて良かった」と逃げ切り優勝にホッとした様子だった。

この優勝で２０２４年１１月の競輪祭女子王座戦（小倉）から続いたＧ１連続優勝記録を６回に伸ばした。一つ勝つことも大変なＧ１を６回連続優勝。「１回休みたい。そうもいかないけど…。世界の自転車競技の選手と比べたらまだまだ弱い」と危機感を持って、今年も戦っていくつもりだ。

２８年のロス五輪の戦いは１０月上海の世界選手権から始まる。ガールズケイリンで活躍もしつつ、悲願の五輪金メダル獲得へ、まだまだ成長を続けていくつもりだ。