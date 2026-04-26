飯塚オートのナイターＳＧ「第４５回オールスター・オートレース」は２６日、予選３日目が行われた。祐定響（２４＝山陽）がＳＧ初勝利を挙げた。この日は雨の湿走路。２番車で出走した３Ｒ、枠なりスタートから逃げる東小野正道の背後にピタリとつけると、最終周の３コーナーで差して先頭を奪い、決着をつけた。ロッカーに引き揚げ、出迎えた選手から「おめでとう」の言葉がかけられ、同じレースを走った篠原睦からは「水神