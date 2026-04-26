牧之原市の海岸で砂浜を舞台にした珍しい草競馬が開かれ、疾走する競走馬に観客から盛んな声援が送られました。会場のさがらサンビーチには、1周およそ700メートルの特設コースが作られ、レースには全国からサラブレッドやポニーなどおよそ40頭がエントリーしました。クラスごとに予選と決勝が行われ競走馬たちは、砂煙をあげながら特設コースを駆け抜けました。中には、スタート