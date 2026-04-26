ロンドン・マラソンで1時間59分30秒の世界新を出したセバスチャン・サウェ＝26日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】ロンドン・マラソンは26日、ロンドン市街のコースで行われ、男子はセバスチャン・サウェ（ケニア）が1時間59分30秒の世界新記録で2連覇した。従来の記録はケルビン・キプタム（ケニア）が2023年10月にマークした2時間0分35秒で、初の2時間切りとなった。女子はティギスト・アセファ（エチオピア）が