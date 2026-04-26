タケノコの産地、射水市黒河できょう、「たけのこ祭り」が開かれ、採れたてのタケノコを求めて、多くの人が訪れました。射水市黒河で採れるタケノコは、味や香りが強く、シャキシャキと歯ごたえが良いのが特徴とされています。地元の魅力をアピールしようと開かれている「たけのこ祭り」は、今回が10回目で、会場の黒河コミュニティセンターには、タケノコを求めて祭りが始まる前から100人を超える人が列をつくりまし