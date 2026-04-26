声優の梶裕貴が、きょう26日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演する。今や国内外で人気を集める梶だが、10代で声優の世界に入った後には、オーディションのチャンスすらない苦しい下積み時代も経験。さらに、テレビ初共演となる妻・竹達彩奈が、家庭での“ポンコツ”なパパの一面や、多忙な日々を支える家族への思いを明かす。梶裕貴幼少期はスポーツ少年として活発に過ごし、「いろ