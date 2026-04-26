千葉県警我孫子署は２５日、我孫子市湖北台、松戸署交通課巡査長（２８）を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕した。発表によると、巡査長は同日午前１時２０分頃、同市湖北台の市道で、酒気を帯びた状態でバイクを運転した疑い。「あまり酔った感覚がなく、まっすぐ家に帰れると思いバイクを運転してしまった」と話し、酒は飲んだが酔っ払った感覚はないなどとして、容疑を否認している。現場近くの住宅に駐