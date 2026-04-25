石川県内全域に乾燥注意報が発表される中、各地で火事が相次ぎました。七尾市では25日昼過ぎ、小屋など2棟が焼ける火事がありました。午後1時40分ごろ、七尾市中島町で「建物が燃えている」と、所有者の男性から消防に通報がありました。この火事で木造の小屋1棟が全焼したほか、隣接する作業所にも燃え移り、火はおよそ2時間後に消し止められました。建物はかつてカキ小屋でしたが現在は使われていない状態で、出火当時、中に人は