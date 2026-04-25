26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』(毎週日曜19:58〜)で、今年の『24時間テレビ』に関する重大発表が行われることが予告された。『世界の果てまでイッテQ!』番組公式X(Twitter)が25日、「明日夜19時58分〜のイッテQ内で、今年の24時間テレビの重大発表があります。イッテＱメンバー驚きそして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテＱをぜひご覧ください」と投稿した。これに対し、「手越がマ