『イッテQ』で24時間テレビの“重大発表”へ 手越祐也や出川哲朗のマラソンランナーなど予想相次ぐ
26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『世界の果てまでイッテQ!』(毎週日曜19:58〜)で、今年の『24時間テレビ』に関する重大発表が行われることが予告された。
『世界の果てまでイッテQ!』
番組公式X(Twitter)が25日、「明日夜19時58分〜のイッテQ内で、今年の24時間テレビの重大発表があります。イッテＱメンバー驚き そして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテＱをぜひご覧ください」と投稿した。
これに対し、「手越がマラソンか？」「出川さんマラソンランナー？」など、毎年恒例のチャリティーマラソンランナーが発表されるのではと予想するコメントが相次いでいる。
【編集部MEMO】
昨年の『24時間テレビ』は、上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子がチャリティーパートナーを担当し、横山裕(SUPER EIGHT)がチャリティーランナーを務めた。
『世界の果てまでイッテQ!』
番組公式X(Twitter)が25日、「明日夜19時58分〜のイッテQ内で、今年の24時間テレビの重大発表があります。イッテＱメンバー驚き そして出川が大絶叫！？気になる内容はイッテＱをぜひご覧ください」と投稿した。
【編集部MEMO】
昨年の『24時間テレビ』は、上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子がチャリティーパートナーを担当し、横山裕(SUPER EIGHT)がチャリティーランナーを務めた。