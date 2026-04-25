犬に靴を履かせるべきタイミング 基本的には、犬に靴を履かせる必要性はありません。自然界の中で生活することに適応しているからです。 犬の肉球には、関節を守るためのクッションの役割があったり、走りながら旋回するためのスパイクの役割があったりするためです。 しかし、家庭犬として生きる現代の生活環境では、犬に靴を履かせるべきタイミングが訪れることがあります。 1.夏場の高温の地面を歩かなければ