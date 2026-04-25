部活動に励む生徒たちを「食」で応援しようとコンビニエンスストアのファミリーマートが24日、石川県金沢市の中学校におむすびを届けました。「スマイルおむすびプロジェクト」と題したこの取り組みは、ファミリーマートが部活動に励む生徒たちを応援する社会貢献事業として行っているものです。第2弾となる今回は、全国の応募の中から金沢市立緑中学校の女子ソフトテニス部が選ばれ、24日、部員らにおむすびが贈呈されました。生