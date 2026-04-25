オズワルド伊藤俊介（36）が24日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。超大物ミュージシャンの“来襲”に動揺した。伊藤は、FRUITS ZIPPER仲川瑠夏とゲスト出演。仲川やパネラーの明大・齋藤孝教授の「人生を変えた一曲」の歌い手として登場した路上ミュージシャンの設定の2人が、身の上話を続けて一向に歌わないことに対してツッコミ役をしていた。その流れで、台本にないサプライズとして、MCの有田