オズワルド伊藤俊介（36）が24日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。超大物ミュージシャンの“来襲”に動揺した。

伊藤は、FRUITS ZIPPER仲川瑠夏とゲスト出演。仲川やパネラーの明大・齋藤孝教授の「人生を変えた一曲」の歌い手として登場した路上ミュージシャンの設定の2人が、身の上話を続けて一向に歌わないことに対してツッコミ役をしていた。

その流れで、台本にないサプライズとして、MCの有田哲平の「人生を変えた一曲」も紹介。かつてスタッフの結婚式で一芸を振られた中、ミュージシャン清春が即興のアカペラで歌った「忘却の空」をあげると、有田は「めちゃくちゃカッコよくて。しかも自分が情けなくなって。これがプロだと思って。やる前から『やらない』とか、『この空気どうしてくれるんだよ』とか言わないようにした」と振り返った。

するとアシスタントの佐久間みなみアナが、サプライズゲストとして、清春をスタジオに招き入れた。清春がギターを手に登場すると、有田は「うわ！」と声をあげ感激。伊藤もぼうぜんとした様子で「マジ！」と驚くと、「路上→路上→清春!?」とそれまでのゲストのギャップをイジった。

ただ、有田から過去と同じ「アカペラ」での歌唱をリクエストされると、ギターを用意していた清春は「アカペラ！？」と戸惑った様子に。清春はそのままスタッフにギターを預けようとしたが、スタッフは打ち合わせでギターを使うことにしていたと話して受け取りを拒否し、問答を続けた。

そのやりとりを見ていた伊藤はしばらく耐えていたが、やがて我慢できずに「もういいよ！ギターで！ギターで十分ですよ！」とツッコミ。清春は一瞬苦笑すると、すぐにガチモードで「ちょっとないですね…」と伊藤のリアクションに不快感を示した。

清春はそのままスタジオを退出。伊藤は「ちょっと待って下さい…ラチあかない感じだったんで…」と動揺した。有田は「これはマズイよ」と苦言も呈し、伊藤は「本当すみません」と謝罪した。

その後、清春はスタッフの説得でスタジオに戻った。ただ、ギターを奏でるものの、歌には入らず、直前の路上ミュージシャンがネタにしていた“過去にキャバクラ嬢を口説いた”エピソードトークを同じように披露した。伊藤はここでも我慢していたが、ついに耐えきれず「おいどうする！？清春のこれは聞けるぞ全然！」と絶叫。有田が一瞬、爆笑する中、清春は「ちょっとうるさい。こういうのあると、テレビで歌うのイヤになっちゃう」と伊藤に怒ったそぶりを見せた。

伊藤は大あわてで「違う！違うんです！清春さん！清春、あと何分しゃべるのあかな？って思っちゃった」と釈明。清春は「彼のせいです」とバッサリ切り捨てると、伊藤が土下座するのも背にして、再びスタジオを後にした。

番組ラストのオフショットの映像では、伊藤は「ちゃんと謝りたい、清春さんに」と恐縮の表情。そこに清春が静かに近づくと、気づいた伊藤はハッと息をのみ驚いた。伊藤が「すいません、すいません」と連呼すると、清春はにこやかに「大丈夫です」と応じた後、「若い頃だったら殴ってました」とオチを付けてほほえみ、有田やスタジオの笑いを誘った。