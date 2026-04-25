■「よく聞こえる」生活の変化補聴器がもたらす安心 鹿児島市紫原の、うえの耳鼻咽喉科クリニック。今回、情報を寄せてくれた院長の上野員義さんです。診察に訪れた萩之内幸雄さん。2週間前、補聴器をなくし作り直そうとやってきました。 （うえの耳鼻咽喉科クリニック・上野員義さん）「鼓膜はきれいでしたよ。はい、いいですよ」耳の聞こえ具合を検査して、自分にあった補聴器をつくります。（うえの耳鼻咽喉科クリ