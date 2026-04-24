この記事をまとめると ■日野とふそうが統合した新会社「アーチオン」が上場 ■OEM供給でラインアップ再編が進むことが予想される ■脱炭素と自動運転が今後の焦点となるだろう 商用車業界は新時代へ突入する 2026年4月1日、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合。両社の持株会社「ARCHION（アーチオン）」が東京証券取引所プライム市場へ上場した。 日野自動車はご存じのとおりトヨタグループの傘下。そして三菱ふ