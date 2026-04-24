この記事をまとめると ■日野とふそうが統合した新会社「アーチオン」が上場 ■OEM供給でラインアップ再編が進むことが予想される ■脱炭素と自動運転が今後の焦点となるだろう

商用車業界は新時代へ突入する

2026年4月1日、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合。両社の持株会社「ARCHION（アーチオン）」が東京証券取引所プライム市場へ上場した。

日野自動車はご存じのとおりトヨタグループの傘下。そして三菱ふそうはメルセデス・ベンツやフレイトライナーなど世界各国のトラックメーカーを擁するダイムラーグループの傘下。そんな両社を母体とする共同企業体だ。まさに世界最大級のトラックメーカーが本格始動したわけだ。

アーチオンの本社は東京都品川区に開設。日野・ふそうそれぞれの本社はこれまでどおりの立地にて継続して業務が行われる。

代表取締役社長CEOにはダイムラーグループのカール・デッペン氏（三菱ふそう元社長）が就任。取締役製品・開発・調達本部長CTOにはトヨタグループの小木曽聡氏（日野自動車元社長・トヨタ出身）が就任した。また、日野自動車の代表取締役CEOにはダイムラー・インディア・コマーシャル・ビークルズCEOのサティヤカーム・アーリャ氏が、三菱ふそうの代表取締役CEOにはダイムラートラック、メルセデス・ベンツ・スペシャルトラック・カスタムテイラートラック事業部門 責任者のフランツィスカ・クスマノ氏がそれぞれ就任した。アーチオン・日野・ふそうそれぞれのトップの席をダイムラーグループの役員が占めたわけだ。

アーチオンは「ARCH（弓形の構造物。強固なつながりを象徴）」と「EON（ION 遠い過去から未来まで続く時間。持続性を表現）」を合わせた造語。「商用車の未来をともに作る」という日野・ふそう共通の想いをもとに誕生。両社が長年培ってきた顧客基盤や生産・販売ネットワークと主要株主であるトヨタ・ダイムラー両社との連携により、カーボンニュートラルに向けたゼロエミッション技術や自動運転などの領域で先進性を追求していくという。

この経営統合に伴い、日野・ふそう両社のトラックのラインアップも再編される。その第1弾・第2弾として小型BEVトラックの三菱ふそうeキャンターを日野にOEM供給。そして中型トラックの日野レンジャーを三菱ふそうにOEM供給。各社の秀でた技術やノウハウを活かした最新モデルとして、2026年中に発表される予定だ。これまでの両社のラインアップから察するに、日野供給の中型車は三菱ふそうファイターに、三菱ふそう供給のBEVトラックはデュトロZEVの後継車種としてリリースされることになるのだろう。

日野プロフィア・三菱ふそうスーパーグレートといった大型車についてはOEM供給などの話は現時点で出ていない。2025年のジャパンモビリティショーにて日野がプロフィアの燃料電池トラックの発売を発表。三菱ふそうがスーパーグレートベースの燃料電池トラックと水素燃焼エンジン車を出品したことを考えると、しばらくは両モデルでの展開。将来的には両社の技術を融合したニューモデルが出てくることになるのかもしれない。

UDトラックスを傘下に収めたいすゞグループは、小型・中型車と大型車の生産拠点を再編し、それぞれの車種をOEM化。今後は同社のような生産拠点の見直しなども行われるかもしれない。二大グループとなった日本のトラックメーカーの今後から目が離せない。