ラグビー・リーグワン2部で首位の花園は24日、25日の江東戦（花園）に向けて試合会場で調整した。3位江東との一戦は、勝つか引き分けるかで1部との入れ替え戦出場が決まる。元ニュージーランド代表No・8アキラ・イオアネ（30）が5試合ぶり、LOミッチェル・ブラウン（32）が6試合ぶりに戦列復帰を果たして先発入り。左太腿裏の故障が癒えたイオアネは「もう完璧だ」と言葉に力を込めた。「ケガもあったけど、状態は戻ってきた