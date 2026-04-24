ラグビー・リーグワン2部で首位の花園は24日、25日の江東戦（花園）に向けて試合会場で調整した。

3位江東との一戦は、勝つか引き分けるかで1部との入れ替え戦出場が決まる。元ニュージーランド代表No・8アキラ・イオアネ（30）が5試合ぶり、LOミッチェル・ブラウン（32）が6試合ぶりに戦列復帰を果たして先発入り。左太腿裏の故障が癒えたイオアネは「もう完璧だ」と言葉に力を込めた。

「ケガもあったけど、状態は戻ってきた。チームに求められている役割を果たしたい。みんなと一緒にプレーするのも久しぶりだから純粋に楽しみだし、勝ちに向かっていきたい」

22日には髪を金髪に染め上げた。以前にチームメートだった仲間ががんを患ったことで「その仲間を励ましたい。エールを送りたい」という意味を込めて、他の友人も含めて髪を染めたり、丸刈りにしたりした。それはニュージーランドの文化でもあるという。

江東とは第5節で対戦し、試合終了間際のトライで16―14と逆転勝ち。今回も激しいバトルが予想される。「これから大切な試合が続くけど、自分としては求められた役割を遂行していくだけ。それぞれが役割を遂行できれば」。1部昇格が今季の絶対目標。帰ってきた背番号8が攻守で体を張る。