木村知事は、川辺川の流水型ダムの建設が予定されている相良村を訪れ、今年度の振興策について村長らに説明しました。非公開で行われた説明会では川沿いの護岸工事や道路整備などの進捗説明され、今年度分、12億5000万円の事業費が示されました。木村知事は、熊本豪雨で課題となっていたインターネット環境の整備にめどがたっているとして今後、道路整備などさらにスピードを上げたいと話しました。