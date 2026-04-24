山林火災は発生から3日目ですが、依然鎮火のメドは立っていません。岩手県大槌町から現場の様子を伝えてもらいます。あたり一帯が白い煙で覆われている大槌町の吉里吉里地区からお伝えします。あたりは焦げ臭いにおいが立ちこめていて、長時間いるとにおいがカラダにまとわりつく、そんな状況です。私は23日から取材を続けていますが、24日、山の新しい場所から白い煙があがっていることが確認できました。延焼範囲は拡大していま