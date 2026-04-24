熊本県天草市五和町沖のイルカウォッチングの魅力を発信する地元中学生のボランティアガイドがデビューしました。■中学生ガイド「4メートルより大きければクジラ。4メートル以下であればイルカと呼ばれるそうです」「この五和町沖には約150～200頭のイルカが生息しています」イルカウォッチングのボランティアガイド「五和中ブルーフレンズ」。2年生と3年生あわせて9人が、自作のスライドで観光客