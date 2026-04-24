ヤマト運輸とハローキティがコラボレーション。新商品がきょう24日から、オンライン限定で販売開始された。【画像】ヤマト運輸×ハローキティ、コラボ（全12種）今年2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」で、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施。反響を集めたことから、今回のコラボアイテム発売が企画された。オリジナルのコラボレーション商品は、4アイテム、全12種類。ラ