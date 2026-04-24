ヤマト運輸×ハローキティコラボ新作（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670213

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　ヤマト運輸とハローキティがコラボレーション。新商品がきょう24日から、オンライン限定で販売開始された。

【画像】ヤマト運輸×ハローキティ、コラボ（全12種）

今年2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」で、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施。反響を集めたことから、今回のコラボアイテム発売が企画された。

　オリジナルのコラボレーション商品は、4アイテム、全12種類。ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品がそろう。

　ヤマト運輸 Yahoo!店にて販売。5月13日以降、順次発送。ヤマト運輸営業所やセールスドライバーによる販売はしない。

●ランチトート
お弁当やちょっとしたお出かけに利用できる、マチが広くて使いやすい普段使いにぴったりな可愛いトートバッグ。

デザイン：2種類
サイズ：W 300mm×D 100mm×H 200mm
価格：2750円（税込）

●ポーチ
コスメや小物をスッキリ収納できる。

デザイン：2種類
サイズ：W 200mm×D 60mm×H 140mm
価格：2310円（税込）

●アクリルチャーム
バッグやポーチのワンポイントに。クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームとなっている。

デザイン：6種類
価格：880円（税込）

●ダイカットシール
手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジできる。

デザイン：2種類
サイズ：H 63mm×W 53mm
価格：550円（税込）