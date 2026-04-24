【きょうから】ヤマト運輸×ハローキティがコラボ 新作12種類を限定発売
ヤマト運輸とハローキティがコラボレーション。新商品がきょう24日から、オンライン限定で販売開始された。
【画像】ヤマト運輸×ハローキティ、コラボ（全12種）
今年2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」で、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施。反響を集めたことから、今回のコラボアイテム発売が企画された。
オリジナルのコラボレーション商品は、4アイテム、全12種類。ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品がそろう。
ヤマト運輸 Yahoo!店にて販売。5月13日以降、順次発送。ヤマト運輸営業所やセールスドライバーによる販売はしない。
●ランチトート
お弁当やちょっとしたお出かけに利用できる、マチが広くて使いやすい普段使いにぴったりな可愛いトートバッグ。
デザイン：2種類
サイズ：W 300mm×D 100mm×H 200mm
価格：2750円（税込）
●ポーチ
コスメや小物をスッキリ収納できる。
デザイン：2種類
サイズ：W 200mm×D 60mm×H 140mm
価格：2310円（税込）
●アクリルチャーム
バッグやポーチのワンポイントに。クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームとなっている。
デザイン：6種類
価格：880円（税込）
●ダイカットシール
手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジできる。
デザイン：2種類
サイズ：H 63mm×W 53mm
価格：550円（税込）
【画像】ヤマト運輸×ハローキティ、コラボ（全12種）
今年2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」で、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施。反響を集めたことから、今回のコラボアイテム発売が企画された。
オリジナルのコラボレーション商品は、4アイテム、全12種類。ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品がそろう。
●ランチトート
お弁当やちょっとしたお出かけに利用できる、マチが広くて使いやすい普段使いにぴったりな可愛いトートバッグ。
デザイン：2種類
サイズ：W 300mm×D 100mm×H 200mm
価格：2750円（税込）
●ポーチ
コスメや小物をスッキリ収納できる。
デザイン：2種類
サイズ：W 200mm×D 60mm×H 140mm
価格：2310円（税込）
●アクリルチャーム
バッグやポーチのワンポイントに。クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームとなっている。
デザイン：6種類
価格：880円（税込）
●ダイカットシール
手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジできる。
デザイン：2種類
サイズ：H 63mm×W 53mm
価格：550円（税込）