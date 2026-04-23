Sonosは4月23日、スマートスピーカーの新製品「Sonos Play」を発売しました。Sonosシステムに接続するWi-Fiスピーカーとしてだけでなく、BluetoothスピーカーやAppleのAirPlay 2、Spotify Connect対応スピーカーとしても利用できるスマートスピーカーで、据え置きスピーカーとしても、持ち運びできるポータブルスピーカーとしても使える汎用性の高さが特徴です。中型サイズのスマートスピーカー本体サイズはH192×W113×D77mm、重