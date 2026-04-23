Sonosは4月23日、スマートスピーカーの新製品「Sonos Play」を発売しました。Sonosシステムに接続するWi-Fiスピーカーとしてだけでなく、BluetoothスピーカーやAppleのAirPlay 2、Spotify Connect対応スピーカーとしても利用できるスマートスピーカーで、据え置きスピーカーとしても、持ち運びできるポータブルスピーカーとしても使える汎用性の高さが特徴です。

中型サイズのスマートスピーカー

本体サイズはH192×W113×D77mm、重量は1.3kg。コンパクトなモノラルスピーカー「Sonos Roam 2」と大音量・重低音に対応する「Sonos Move」の中間のサイズで、単体でもパワフルなステレオサウンドが楽しめます。

スピーカーは、ウェーブガイドを備え角度をつけて設置する2基のツイーター、中低音を再生する1基のミッドウーファー、真横を向いて2基搭載する低音用パッシブラジエーターの構成。

Sonos独自のオーディオ最適化機能「Trueplay」は、設置した場所に応じてチューニングを行う自動Trueplayに対応。スピーカー本体のマイクを使用して、アプリを使わずにオーディオを最適化できます。

Sonosアプリから設定や操作ができる他、本体天面のパネルから音楽の再生操作、音量調節、マイクのON/OFF操作が可能。音声アシスタントは、音楽の音声操作ができる「Sonos Voice Control」とAlexaに対応します。

据え置きにも持ち運びにも対応

据え置きスピーカーとして使用する場合は、付属の充電ベースに設置します。背面のUSB-Cポートから充電することも可能で、35Whの内蔵バッテリーはスマホなど外部デバイスの充電にも利用できます。バッテリーは交換が可能で、製品を長期間にわたって使えるサステナブルな設計にも注目。

充電ベースから外すとポータブルスピーカーに。背面には持ち運びに便利なストラップを搭載します。

背面のBluetoothボタンを押してスマホなどとペアリングすると、Bluetoothスピーカーとして利用可能。ステレオペアリングしたり、最大4台のSonos Playをグループ化して同期することができます。IP67の防塵・防水に対応し、外出先やお風呂でも活躍します。

本体カラーはブラックとホワイトの2色。価格は4万9800円（税込）です。