据え置きでも持ち運びでも単体でステレオサウンドが楽しめるスマートスピーカー Sonosが「Sonos Play」を発売
Sonosは4月23日、スマートスピーカーの新製品「Sonos Play」を発売しました。Sonosシステムに接続するWi-Fiスピーカーとしてだけでなく、BluetoothスピーカーやAppleのAirPlay 2、Spotify Connect対応スピーカーとしても利用できるスマートスピーカーで、据え置きスピーカーとしても、持ち運びできるポータブルスピーカーとしても使える汎用性の高さが特徴です。
中型サイズのスマートスピーカー
本体サイズはH192×W113×D77mm、重量は1.3kg。コンパクトなモノラルスピーカー「Sonos Roam 2」と大音量・重低音に対応する「Sonos Move」の中間のサイズで、単体でもパワフルなステレオサウンドが楽しめます。
スピーカーは、ウェーブガイドを備え角度をつけて設置する2基のツイーター、中低音を再生する1基のミッドウーファー、真横を向いて2基搭載する低音用パッシブラジエーターの構成。
Sonos独自のオーディオ最適化機能「Trueplay」は、設置した場所に応じてチューニングを行う自動Trueplayに対応。スピーカー本体のマイクを使用して、アプリを使わずにオーディオを最適化できます。
Sonosアプリから設定や操作ができる他、本体天面のパネルから音楽の再生操作、音量調節、マイクのON/OFF操作が可能。音声アシスタントは、音楽の音声操作ができる「Sonos Voice Control」とAlexaに対応します。
据え置きにも持ち運びにも対応
据え置きスピーカーとして使用する場合は、付属の充電ベースに設置します。背面のUSB-Cポートから充電することも可能で、35Whの内蔵バッテリーはスマホなど外部デバイスの充電にも利用できます。バッテリーは交換が可能で、製品を長期間にわたって使えるサステナブルな設計にも注目。
充電ベースから外すとポータブルスピーカーに。背面には持ち運びに便利なストラップを搭載します。
背面のBluetoothボタンを押してスマホなどとペアリングすると、Bluetoothスピーカーとして利用可能。ステレオペアリングしたり、最大4台のSonos Playをグループ化して同期することができます。IP67の防塵・防水に対応し、外出先やお風呂でも活躍します。
本体カラーはブラックとホワイトの2色。価格は4万9800円（税込）です。