ステップ・アップ・ツアーで1勝を挙げている永嶋花音は「振り遅れないことがスイングで一番大事なポイント」と語る。独自の練習法を教えてもらった。【連続写真】右手で左ワキを押さえて左手で打つ永嶋花音のドリルスイング◇◇◇ドライバーなどで突然振り遅れてしまい右OBが出ることはありませんか？振り遅れは誰でも起こるミスと言えます。振り遅れは体からクラブが遅れることではなく、グリップが胸の前から外れること