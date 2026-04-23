＜前澤杯初日◇23日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞主催者推薦で出場している女子プロゴルファーの青木瀬令奈が快挙を達成した。雨の中で迎えた第1ラウンドは、5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」。女子としては国内男子ツアー史上初となるアンダーパーをマークし、1アンダー・71位タイで滑り出した。【写真】みなさんはどっち派？青木瀬令奈と成田美寿々の”1カップ外”のズレを図解歴史的な記録にも