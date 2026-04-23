Ｊ２磐田を運営する株式会社ジュビロは２３日、株主総会と取締役会を行い、第３４期（２５年２月１日〜２６年１月３１日）の決算を報告した。売上高は前年の過去最高（４８億５１００万円）を上回る５６億６８００万円となった。昨季は、今年から親会社となったヤマハ発動機のスポンサー料を増額し、またユニホーム販売などの物販収入が好調に推移した結果、当期純利益は５億２３００万円と２期ぶりの黒字となった。事業面では