Ｊ２磐田を運営する株式会社ジュビロは２３日、株主総会と取締役会を行い、第３４期（２５年２月１日〜２６年１月３１日）の決算を報告した。

売上高は前年の過去最高（４８億５１００万円）を上回る５６億６８００万円となった。昨季は、今年から親会社となったヤマハ発動機のスポンサー料を増額し、またユニホーム販売などの物販収入が好調に推移した結果、当期純利益は５億２３００万円と２期ぶりの黒字となった。事業面では所属カテゴリー変更の影響もあり、総入場者数は２３万４１４０人（１試合平均１万２３２６人）と前年比８９パーセントとなったが、通期計画の２２万７０００人を上回る１０３パーセントになった。

しかしながら第３５期（２０２６年２月〜６月の５か月間）については、百年構想リーグの影響などから１億８７００万円の純損失を見込んでいる。集客施策の最適化および関連収益の最大化を図り、赤字幅の圧縮に取り組むという。事業面においては、２０２６―２７シーズンに向けた組織再編を断行するとしている。

また、役員体制の変更も発表。１２人が退任し、代表取締役社長、代表取締役副社長、取締役、社外取締役、社外監査役の役員の総数は１０人でスリム化した。藤田俊哉スポーツダイレクター（ＳＤ、５４）は同職を離れ、新たに取締役の一人に加わった。藤田氏はクラブを通じて「経営層と現場の連携をより密にしていきたい」とコメントした。

◆役員体制の変更（敬称略）

【代表取締役社長】

大友健寿（再任）

【代表取締役副社長】

八牧駿介（新任）

【取締役】

梅原崇（再任）

藤田俊哉（新任）

【社外取締役】

設楽元文（再任、ヤマハ発動機株式会社 代表取締役社長 社長執行役員ＣＥＯ）

岡本知彦（新任、ヤマハ発動機株式会社 人事総務本部 本部長）

谷口智康（再任、静岡放送株式会社 代表取締役常務）

中村勝彦（新任、弁護士 ＴＭＩ総合法律事務所 パートナー）

【社外監査役】

増田基（株式会社静岡新聞社 コーポレートマネジメント局経理財務部長）

野田武男（新任、ヤマハ発動機株式会社 常勤監査役）