23日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ党首が、外国人の在留資格の変更・更新手数料の大幅引き上げや、経営・管理ビザの資本金要件引き上げの問題を取り上げた。【映像】福島氏「町の料理店が廃業に追い込まれる」（実際の様子）在留資格の変更や、在留期間の更新の手数料上限は、現在の1万円から10万円に引き上げられる予定。永住許可は1万円から30万円に引き上げられる予定。福島議員は「入管庁が予定している