【モデルプレス＝2026/04/23】23日、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎とリリーが、「『神の雫』コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会」に登壇。ワインの味わいを表現したキャッチコピーを当てるクイズに挑み、会場の笑いを誘った。【写真】『神の雫』原作者・亜樹直氏＆見取り図集合ショット◆“お酒好き”見取り図、『神の雫』コラボワインを堪能人気ワイン漫画『神の雫』とコラボレーションしたファミリーマ