見取り図、ワイン表現クイズで大喜利状態 「神の雫」原作者も笑い
【モデルプレス＝2026/04/23】23日、お笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎とリリーが、「『神の雫』コラボレーションワイン 発表会・全種テイスティング会」に登壇。ワインの味わいを表現したキャッチコピーを当てるクイズに挑み、会場の笑いを誘った。
【写真】『神の雫』原作者・亜樹直氏＆見取り図集合ショット
人気ワイン漫画『神の雫』とコラボレーションしたファミリーマート限定ワインのうち、過去に好評だった2種が復活することを受け、『神の雫』原作者・亜樹直氏（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、見取り図によるトークショーを実施。再登場した「XISTO（ジスト）」を含むコラボレーションシリーズのアンヴェールをゆう子氏、盛山が行った。
お酒好きとして知られる見取り図の2人。ソムリエ・田邉公一氏が登壇者にワインを注ぐ場面では、盛山が「ソムリエという人と会うのは初めて」と反応すると、リリーは「田邉っちに会うのは初めて」と返し、「いつ距離近なったん」と早々に盛山にツッコみを受け、会場の笑いを誘った。登壇者全員で乾杯をすると見取り図の2人は「やっぱりいいですね」「飲みやすい」「食べ物にもなんでも合いそう」と味わいに言及していた。
『神の雫』コラボレーションシリーズについては、亜樹氏がそれぞれの味わいを独創的な文章で表現している。これにちなみ原作者が考案のキャッチコピーを当てるクイズを実施。まず「ジスト グランレゼルバ」のキャッチコピーが「このワインは“夕陽のソロキャンプ”だ」であることを受け、「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」のキャッチコピーの「このワインは◯◯である」にあてはまる文言がなにか、見取り図の2人が回答。
盛山は「ウィットに富んだこと言いたいよね」と意気込み。「『大型バスの左折』である」と書いたフリップをあげると、思わぬ回答に原作者も声をあげて爆笑。理由を尋ねられると「これはインスピレーションわきましたね」「スパイス、カカオとかうまみがね、膨らんでくるんですよ。大型バスって曲がる時むっちゃふくらんで曲がるでしょ」「いい意味でワイルドなふくらみ」と理由をのべ、伸氏から「優れてるだけでなくて面白い」と称賛されていた。
「飲んだ瞬間ビビッときた」というリリーは、「このワインは『おいしいワイン』である」と書いたフリップをあげると、盛山が「ええ加減にせえよ」「サボるな、頭使え」と猛ツッコミ。再び会場の笑いを誘い、さながら大喜利状態に。正解は“恋人と行く夕陽のコンサート”だと明かされると、「ほぼ俺合ってるやん。大型バスで行けますやん」と盛山は諦めずにコメントしていた。
最後に、盛山は「本当に飲みやすくて、このワインが1,000円とかで買えるなんて、もしかしたら違法のワインなんじゃないかな」と冗談を交えてコメント。リリーは「ワインは結構好きで。毎日でも飲めるような価格ならちょっと勉強しようかな」と真面目にコメントしつつ、もうひとつのクイズの回答について「このワインは『赤いワインである』」を考えていたことを明かし、盛山に「ワイン大体そうやろ」とツッコまれ、会場に起きた笑いを受けて「こっちでしたか」と悔しがるなど、ユーモア溢れるムードのまま締めくくった。（modelpress編集部）
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【写真】『神の雫』原作者・亜樹直氏＆見取り図集合ショット
◆“お酒好き”見取り図、『神の雫』コラボワインを堪能
人気ワイン漫画『神の雫』とコラボレーションしたファミリーマート限定ワインのうち、過去に好評だった2種が復活することを受け、『神の雫』原作者・亜樹直氏（樹林ゆう子氏、樹林伸氏）、見取り図によるトークショーを実施。再登場した「XISTO（ジスト）」を含むコラボレーションシリーズのアンヴェールをゆう子氏、盛山が行った。
◆見取り図、ワイン表現当てクイズに“大喜利”回答連発
『神の雫』コラボレーションシリーズについては、亜樹氏がそれぞれの味わいを独創的な文章で表現している。これにちなみ原作者が考案のキャッチコピーを当てるクイズを実施。まず「ジスト グランレゼルバ」のキャッチコピーが「このワインは“夕陽のソロキャンプ”だ」であることを受け、「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」のキャッチコピーの「このワインは◯◯である」にあてはまる文言がなにか、見取り図の2人が回答。
盛山は「ウィットに富んだこと言いたいよね」と意気込み。「『大型バスの左折』である」と書いたフリップをあげると、思わぬ回答に原作者も声をあげて爆笑。理由を尋ねられると「これはインスピレーションわきましたね」「スパイス、カカオとかうまみがね、膨らんでくるんですよ。大型バスって曲がる時むっちゃふくらんで曲がるでしょ」「いい意味でワイルドなふくらみ」と理由をのべ、伸氏から「優れてるだけでなくて面白い」と称賛されていた。
「飲んだ瞬間ビビッときた」というリリーは、「このワインは『おいしいワイン』である」と書いたフリップをあげると、盛山が「ええ加減にせえよ」「サボるな、頭使え」と猛ツッコミ。再び会場の笑いを誘い、さながら大喜利状態に。正解は“恋人と行く夕陽のコンサート”だと明かされると、「ほぼ俺合ってるやん。大型バスで行けますやん」と盛山は諦めずにコメントしていた。
最後に、盛山は「本当に飲みやすくて、このワインが1,000円とかで買えるなんて、もしかしたら違法のワインなんじゃないかな」と冗談を交えてコメント。リリーは「ワインは結構好きで。毎日でも飲めるような価格ならちょっと勉強しようかな」と真面目にコメントしつつ、もうひとつのクイズの回答について「このワインは『赤いワインである』」を考えていたことを明かし、盛山に「ワイン大体そうやろ」とツッコまれ、会場に起きた笑いを受けて「こっちでしたか」と悔しがるなど、ユーモア溢れるムードのまま締めくくった。（modelpress編集部）
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