＜シェブロン選手権事前情報◇22日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞海外メジャー初戦が23日に開幕する。ディフェンディングチャンピオンの西郷真央、「AIG女子オープン」（全英）からのメジャー連勝がかかる山下美夢有、日本女王・佐久間朱莉ら、日本勢は15人が出場する。【写真】選手たちはどう飛び込む？ これが新コースに用意された新たな池です大会は1983年にメジャーへ昇格。長年カリフォルニア