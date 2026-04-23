元AKB48で女優の前田敦子（34）が23日、東京国際フォーラムで人と動物とのより豊かな共生社会の実現を目的とした「ベストバディアワード2026」の授賞式に出席した。記念すべき第1回の受賞者で「幼少期からたくさんの動物と暮らしている、その動物の個性を発信している」ことが受賞の決め手となった。20年以上ペットと暮らしてきた前田は「こういう賞をいただけて、凄くうれしいです。相棒たちに感謝ですね」と喜びを口にした。