ハイブリッドの「シビックRS」ついに登場！2022年に50周年を迎えたホンダ「シビック」。現行モデルは2021年に登場した11代目ですが、SUV全盛の中、販売は好調だと聞きます。なかでも「タイプR」と「RS」といった、MT搭載のスポーツ系モデルがけん引していると言いますが、その一方でシビックの“本命”でもあるハイブリッドモデル（e：HEV）はと言うと、スポーツ系グレードの勢いに押されている状況です。【画像】超カッコいい