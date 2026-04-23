中国のAI企業・AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)が270億パラメータのマルチモーダルAIモデル「Qwen3.6-27B」を公開しました。ライセンスはオープンなApache License 2.0で、商用利用も可能となっています。Qwen3.6-27B: Flagship-Level Coding in a 27B Dense Modelhttps://qwen.ai/blog?id=qwen3.6-27b1/4 Compact Size, Flagship Coding. Qwen3.6-27B is officially open source.Qwen3.6-27B delivers flagship-leve