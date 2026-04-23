格安航空会社が北海道への新路線を開設しました。格安航空会社のスプリング・ジャパンは、成田ー函館間と名古屋ー新千歳間の2路線を新たに開設しました。23日午前8時半ごろに出発した函館行きには、95人が乗りました。斉藤昌昭記者：本日のこちらの便に限り、なんと813円から乗ることができるんです。都内からの旅行客：利用者としては、色々なところに飛んでもらえると使い方が多岐にわたって便利になる。スプリング・ジャパンに