＜前澤杯事前◇22日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞実業家・前澤友作氏発案のもと、昨年から始まった大会に、今年は女子プロゴルファー3人が出場する。ツアー通算5勝の青木瀬令奈と、プロ3年目の清本美波、そしてルーキーの横山翔亜だ。【写真】総額35億円超!!前澤杯のスーパーカーがヤバい昨年はプロアマのみ参加した青木は、親友の成田美寿々をキャディに臨む。「スーパーカーが並び、ラウンドガールの方も