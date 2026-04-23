ハロー！プロジェクトのアイドルグループ、つばきファクトリーの元メンバー、岸本ゆめのさん（26）が、自身のYouTubeチャンネルで“極貧”だった幼少期を振り返った。岸本さんは2023年にグループから卒業、現在はソロ活動をしている。4月14日にYouTubeに投稿した動画で、幼少期から現在までの半生について語った。「風呂の扉が壁ごと倒れてきた」衝撃の実家母子家庭で育ったという岸本さん。2008年、小学生の頃に引っ越した実家が