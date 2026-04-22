4月21日、Netflixが「ガンダム」シリーズの実写映画化に関する続報を発表し、オーストラリアでの製作開始とともにメインキャスト陣を公開しました。日本が誇る巨大IPの実写化とあって世界中から大きな注目を集めていますが、SNS上では豪華なキャスティングに対する賛否の声に加え、公式が謳う「初実写映画」という文言に対し、ガンダムファンからさまざまな反応がよせられています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこ