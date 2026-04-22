「Model5」 オーディオ機器の開発・製造を手掛けるDVAS(ディーバス)は、高精度アッテネータによる二連音量調整機能を搭載したヘッドフォンアンプ「Model5」の受注を、5月1日から受け付ける。納期は受注後2カ月で、価格は132万円。 XLR、RCA各1系統の入力と、4ピンXLR、4.4mmバランス、6.3mmアンバランスのヘッドフォン出力3系統、XLR、RCAのプリアンプ出力を備えたアッテネータ付きヘッドフォンア