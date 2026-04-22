照明器具の「定番」となることを目指して2009年に発売され、20年近くにわたって人気を集め続けてきた、パナソニックEWの「MODIFY」（モディファイ）。改良・修正といった意味を持つこのシリーズは、既存の照明器具の問題をデザイン性と技術によって解決したことで、業界としても珍しい、ロングセラー製品となっている。 今年6月、そのMODIFYに新たなバリエーションが登場する。新色やつや加工を施したモデルが追加され、新たな