ガンバ大阪は４月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第17節で、アビスパ福岡とホームで対戦している。この一戦で先制点を奪ったのが南野遥海だ。開始９分、中野伸哉の左からのクロスを山下諒也が折り返したボールに反応。豪快なバイシクルシュートを叩き込んでみせた。 21歳ストライカーのアクロバティック弾にSNS上では「えぐい」「スーパーゴール」「うますぎてびびった」「金髪にして覚醒した」「落ち着