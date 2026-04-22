「えぐい」「うますぎてびびった」G大阪21歳FWの豪快バイシクル弾に反響！「初めてみたかもしれん」
ガンバ大阪は４月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第17節で、アビスパ福岡とホームで対戦している。
この一戦で先制点を奪ったのが南野遥海だ。開始９分、中野伸哉の左からのクロスを山下諒也が折り返したボールに反応。豪快なバイシクルシュートを叩き込んでみせた。
21歳ストライカーのアクロバティック弾にSNS上では「えぐい」「スーパーゴール」「うますぎてびびった」「金髪にして覚醒した」「落ち着きながらオーバーヘッドで決めるやつ初めてみたかもしれん」といった声が上がっている。
その後、G大阪は２失点。１−２のビハインドで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】南野遥海がオーバーヘッドで先制ゴール奪取！
この一戦で先制点を奪ったのが南野遥海だ。開始９分、中野伸哉の左からのクロスを山下諒也が折り返したボールに反応。豪快なバイシクルシュートを叩き込んでみせた。
21歳ストライカーのアクロバティック弾にSNS上では「えぐい」「スーパーゴール」「うますぎてびびった」「金髪にして覚醒した」「落ち着きながらオーバーヘッドで決めるやつ初めてみたかもしれん」といった声が上がっている。
その後、G大阪は２失点。１−２のビハインドで前半を終えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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