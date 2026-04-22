任期満了に伴う石川県珠洲市の市長選挙の立候補予定者説明会が開かれ、現職と新人、2陣営の関係者が出席しました。次の珠洲市長選挙には、6選を目指す現職の泉谷満寿裕氏と、市議会議員の浦秀一氏がすでに出馬を表明しています。22日の立候補予定者説明会には、2陣営の関係者のみが出席し、選挙運動の注意点などについて説明を受けました。珠洲市選挙管理委員会・梧 光洋 委員長：「選挙は市民の皆さまが政治に参加する最大の機会